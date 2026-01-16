Technical Support Engineer EMEA - French Speaking

Rejoignez l'équipe des Services de Cycle de Vie en tant que Spécialiste du Support Technique !

Êtes-vous passionné par la résolution de défis techniques et la fourniture d'expériences clients exceptionnelles ? Épanouissez-vous dans un environnement dynamique qui valorise l'innovation ? Si oui, ce poste est fait pour vous !



Fournir un support technique expert à distance par téléphone, email et web ;



Coordonner et programmer des visites de service sur site, en veillant à une exécution sans faille ;



Maintenir des dossiers de service détaillés ;



analyser les tendances pour améliorer la qualité du support ;



Favoriser l'efficacité administrative grâce à des rapports précis et des suivis proactifs ;



Collaborer avec le service client, les gestionnaires de comptes, les techniciens de terrain et l'ingénierie ;



Aider à stimuler l'innovation dans le service - vos idées comptent !



La fourchette de salaire pour ce poste est de 3000 à 5000 EUR par mois en fonction d'un travail à temps plein, selon vos connaissances et votre expérience actuelles.

Une opportunité de renforcer votre expérience internationale et de développer votre potentiel ; Une équipe qui investit dans le succès des autres et est fière de son travail ; Une marque de premier plan avec des résultats financiers constants ; Un programme de partage des bénéfices basé sur la performance ; 25 jours de congés avec 6 jours ATV supplémentaires ; Excellents avantages secondaires, tels qu'une carte de mobilité, une pension, une généreuse contribution à l'assurance santé et vie.

Comment procéder ? Dans les quatre jours ouvrables, nous vous informerons si vous êtes qualifié pour le poste. Nous planifions une réunion d'introduction, numérique ou en direct. Lors de cette réunion, nous vous informerons de manière aussi complète que possible sur le poste à pourvoir, l'entreprise et le reste de la procédure. En concertation avec vous, nous vous présenterons à notre client et continuerons à vous guider tout au long du processus de candidature. Le Groupe de Recruteurs Indépendants possède une grande équipe de recruteurs spécialisés. Chaque recruteur se concentre fortement sur son domaine. Cela en fait le partenaire de discussion idéal tant pour le candidat que pour le client.