Rental properties
1.298

rental properties in the Netherlands

Apartment
Rotterdam
60m2
1
Yes
€ 750per month
Apartment
Rotterdam
52m2
1
Yes
€ 2.340per month
Apartment
Rotterdam
60m2
1
Yes
€ 350per month
Apartment
Rotterdam
100m2
4
Yes
€ 3.000per month
House
Hellevoetsluis
100m2
1
No
€ 750per month
House
Driebergen-rijsenburg
130m2
1
No
€ 795per month
Apartment
Rotterdam
120m2
1
Yes
€ 900per month
Apartment
Rotterdam
85m2
1
Yes
€ 950per month
Apartment
Rotterdam
100m2
1
No
€ 920per month
Apartment
Rotterdam
100m2
1
No
€ 950per month
Apartment
Rotterdam
100m2
1
No
€ 1.000per month
Apartment
Rotterdam
55m2
1
Yes
€ 1.950per month
Apartment
Rotterdam
85m2
1
Yes
€ 950per month
House
The Hague
16m2
1
Yes
€ 975per month
Apartment
Rotterdam
50m2
1
No
€ 860per month
Apartment
Delft
18m2
2
Yes
€ 1.795per month
Apartment
Rotterdam
105m2
2
Yes
€ 1.450per month
Apartment
Amsterdam
95m2
1
No
€ 675per month
Learn more about renting in the Netherlands

Our guide to rental pricing, rental contracts, security deposits, subletting, and more.

Apartment
Amsterdam
15m2
1
€ 935per month
House
The Hague
205m2
1
Yes
€ 1.450per month
Apartment
Amsterdam
84m2
1
Yes
€ 935per month
Apartment
The Hague
37m2
1
Yes
€ 1.350per month
House
Delft
95m2
1
Yes
€ 1.600per month
Apartment
Amsterdam
76m2
2
Yes
€ 2.930per month

RELATED SERVICES

See all our directories
Rental agenciesShort term rentalsReal estate agents
Relocation servicesMoving companiesHandyman services
Cleaners & house cleaning servicesFurnitureInterior designers & architects

LATEST HOUSING NEWS & ARTICLES

Half of Dutch rental agencies willing to discriminate against tenants, study findsHalf of Dutch rental agencies willing to discriminate against tenants, study finds
Your rights as a tenant when a landlord claims urgent personal useYour rights as a tenant when a landlord claims urgent personal use
Households in the Netherlands can look forward to lower energy bills in 2026Households in the Netherlands can look forward to lower energy bills in 2026
Dutch student housing shortage continues to grow as landlords sell upDutch student housing shortage continues to grow as landlords sell up
The true cost of buying a house in the NetherlandsThe true cost of buying a house in the Netherlands
Find your new home in the Netherlands with @WORK Makelaardij’s reliable expertsFind your new home in the Netherlands with @WORK Makelaardij’s reliable experts
The 4 most effective ways to increase your property's valueThe 4 most effective ways to increase your property's value
More than half of residents in the Netherlands experience housing stressMore than half of residents in the Netherlands experience housing stress

Apartments, rooms & houses for rent in the Netherlands

Apartments for rent in Amsterdam
Apartments for rent in Rotterdam
Apartments for rent in The Hague
Apartments for rent in Utrecht
Apartments for rent in Delft
Apartments for rent in Maastricht
Apartments for rent in Eindhoven
For expats of all colours, shapes and sizes
Explore
About us
More IamExpat
Privacy
Never miss a thing!Sign up for expat events, news & offers, delivered once a week.
Keep me updated with exclusive offers from partner companies
By signing up, you agree that we may process your information in accordance with our privacy policy
© 2025 IamExpat Media B.V.