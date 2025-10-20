Marketing / PR positions
20

Marketing / PR jobs in the Netherlands

Junior Marketing Representative | English | Nijmegen
Marketing / PR
Nijmegen
Posted on October 20, 2025
Category Lead - Wealth (Stocks, Crypto, Savings)
Marketing / PR
Amsterdam
Permanent
Posted on November 24, 2025
Digital Marketing & Social Media Coordinator | Dutch & English
Marketing / PR
Amsterdam
Posted on November 24, 2025
Visual Design Lead
Marketing / PR
Amsterdam
Temporary
Posted on November 24, 2025
Senior Marketing Effectiveness Specialist
Marketing / PR
Amsterdam
Permanent
Posted on November 24, 2025
Data Scientist - Marketing
Marketing / PR
Amsterdam
Permanent
Posted on November 24, 2025
Online Marketeer | German
Marketing / PR
Ter Apel
Posted on November 14, 2025
Senior Copywriter
Marketing / PR
Amsterdam
Temporary
Posted on November 14, 2025
Influencer Manager (NL, BE, DE)
Marketing / PR
Amsterdam
Temporary
Posted on November 13, 2025
Influencer Manager (FR, GB, IE)
Marketing / PR
Amsterdam
Temporary
Posted on November 13, 2025
Marketing Manager | French C2
Marketing / PR
Breda
Posted on November 7, 2025
Art & Print Producer – Entertainment Marketing | ENG
Marketing / PR
Amsterdam
Posted on November 7, 2025
Asset Management Coordinator - English
Marketing / PR
Amsterdam
Posted on November 1, 2025
Website & SEO Lead
Marketing / PR
Amsterdam
Permanent
Posted on October 20, 2025
Marketing Programs Manager - English
Marketing / PR
Delft
Posted on October 17, 2025
Head of Retention - New
Marketing / PR
Amsterdam
Permanent
Posted on September 17, 2025
Paid Media & Pricing Analyst
Marketing / PR
Maastricht
Posted on August 9, 2025
Global Marketing Procurement Specialist (expert in ATL)
Marketing / PR
Amsterdam
Posted on May 14, 2025
Marketing Manager | FMCG
Marketing / PR
Katwijk
Posted on April 25, 2025
Content Editor German Speaking Markets (part-time 16-20h/week)
Marketing / PR
Amsterdam
Temporary
Posted on April 17, 2025
