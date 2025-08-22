31
jobs in Utrecht
International Test Engineer - English - Utrecht area
Engineering
Utrecht
Posted on November 24, 2025
Post a job
Retail Store Manager (Fishing products)
Sales
Utrecht
Posted on November 24, 2025
Contract Backend Developer
IT & technology
Utrecht
Posted on November 24, 2025
Audio Visual Technician | English | Utrecht area
Engineering
Utrecht
Posted on November 24, 2025
Head of Organization Effectiveness (Temporary)
HR / Recruitment
Utrecht
Posted on November 13, 2025
Learn more about working in the Netherlands
Our guide to average salaries per industry, working hours, employment contracts, and more.
Commercial Support | German
Administration / Secretarial
Utrecht
Posted on November 12, 2025
Packaging Design & Discovery Team Lead - R&D
Engineering
Utrecht
Posted on November 11, 2025
Android Developer
IT & technology
Utrecht
Posted on November 7, 2025
Controller
Finance / Accounting
Utrecht
Posted on November 6, 2025
Technical Solutions Manager | English | Benelux
IT & technology
Utrecht
Posted on November 3, 2025
Client Services & Procurement Specialist | French | Utrecht
Supply Chain / Logistics
Utrecht
Posted on November 3, 2025
Mission Critical OT-Architect
Engineering
Utrecht
Posted on October 30, 2025
Contract Android Developer
IT & technology
Utrecht
Posted on October 25, 2025
Product Manager - Finance Systems (Temporary)
IT & technology
Utrecht
Posted on October 24, 2025
Senior Android Engineer - Temporary
IT & technology
Utrecht
Posted on October 24, 2025
Frontend Developer
IT & technology
Utrecht
Posted on October 24, 2025
Senior Data Scientist - Transaction Monitoring - Temporary
IT & technology
Utrecht
Posted on October 15, 2025
Backend Developer
IT & technology
Utrecht
Posted on September 17, 2025
Product Data Analyst - Temporary
IT & technology
Utrecht
Posted on September 8, 2025
Electrical Engineer Utrecht
Engineering
Utrecht
Posted on August 22, 2025
Start posting
List your vacancies on IamExpat
Reach more candidates on the most popular job board for internationals in the Netherlands!