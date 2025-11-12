Administration / Secretarial positions
16

Administration / Secretarial jobs in the Netherlands

PART TIME - Office & Facility Coordinator | Dutch & English
Administration / Secretarial
Amsterdam
Posted on November 27, 2025
Junior Personal Assistant | English
Administration / Secretarial
Eemnes
Posted on November 27, 2025
Legal Coordinator
Administration / Secretarial
Amsterdam
Temporary
Posted on November 27, 2025
Commercial Support | German
Administration / Secretarial
Utrecht
Posted on November 12, 2025
Receptionist | French and Dutch
Administration / Secretarial
Breda
Posted on November 12, 2025
Executive Assistant - English
Administration / Secretarial
Schiphol
Posted on November 11, 2025
Executive Assistant | Temporary
Administration / Secretarial
Amsterdam
Posted on November 8, 2025
Executive Assistant - English
Administration / Secretarial
Amsterdam
Posted on November 7, 2025
Back Office Support Officer | Dutch & English
Administration / Secretarial
De Meern
Posted on November 6, 2025
Customer Support & Order Specialist
Administration / Secretarial
Amsterdam
Posted on October 27, 2025
Customer Operations Coordinator | German
Administration / Secretarial
Moerdijk
Posted on October 18, 2025
Department Assistant EMEA - English
Administration / Secretarial
Amsterdam
Posted on October 14, 2025
Office/Team Assistant | Dutch & English
Administration / Secretarial
Amstelveen
Posted on August 23, 2025
Team Lead (Mandarin speaker)
Administration / Secretarial
Rijswijk
Posted on July 25, 2025
Division Administration and Events Coordinator (ESA/ESTEC)
Administration / Secretarial
Noordwijk aan Zee
Posted on July 15, 2025
Country Desk Support Officer (ESA/ESTEC)
Administration / Secretarial
Noordwijk aan Zee
Posted on July 15, 2025
