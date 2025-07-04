26
jobs in Rotterdam
Team Lead | Customer Support Coordinator | German | Rotterdam
Customer service
Rotterdam
Posted on November 24, 2025
Customer Success Agent | Dutch | Rotterdam
Sales
Rotterdam
Posted on November 24, 2025
Customer Success Specialist | German | Rotterdam
Sales
Rotterdam
Posted on November 24, 2025
DevOps Engineer (Splunk)
IT & technology
Rotterdam
Permanent
Posted on November 24, 2025
AI Engineer / Consultant
IT & technology
Rotterdam
Permanent
Posted on November 24, 2025
Presales Engineer | Dutch | Rotterdam
IT & technology
Rotterdam
Posted on November 24, 2025
Ofiice & HR Coordinator
HR / Recruitment
Rotterdam
Posted on November 12, 2025
DevOps Engineer - Fullstack Developer
IT & technology
Rotterdam
Temporary
Posted on November 8, 2025
Welder Rotterdam
Engineering
Rotterdam
Posted on November 6, 2025
Temporary Customer Service Officer | Maritime
Customer service
Rotterdam
Posted on November 5, 2025
Junior QA engineer
IT & technology
Rotterdam
Permanent
Posted on November 4, 2025
Junior Project Controller | Dutch
Finance / Accounting
Rotterdam
Posted on October 24, 2025
M&R Control Officer
Supply Chain / Logistics
Rotterdam
Posted on October 11, 2025
Commercial Logistics Coordinator | Italian
Supply Chain / Logistics
Rotterdam
Posted on October 2, 2025
Commercial Logistics Coordinator | English and Dutch
Supply Chain / Logistics
Rotterdam
Posted on October 2, 2025
AWS Big Data Developer
IT & technology
Rotterdam
Permanent
Posted on September 24, 2025
Marine Electrical Engineer - English
Engineering
Rotterdam
Posted on August 21, 2025
Trainer Low & High Voltage - Dutch & English
Engineering
Rotterdam
Posted on August 21, 2025
Electrical Engineer Rotterdam
Engineering
Rotterdam
Posted on July 29, 2025
Financial Controller - Hospitality
Finance / Accounting
Rotterdam
Posted on July 4, 2025
