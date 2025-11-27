42 companies
Abroad ExperienceRecruitment agency
Adams Multilingual RecruitmentRecruitment agency
Artsen zonder GrenzenDirect employer
AWSDirect employer
Beyond Boundaries ConsultingDirect employer
Blue LynxDirect employer
BunqDirect employer
Delft University of TechnologyUniversity
DutchNewsDirect employer
Erasmus University RotterdamUniversity
EurailDirect employer
FINE ART BOXDirect employer
FlukeDirect employer
HiBob
IamExpatDirect employer
Independent recruitersRecruitment agency
Karsten InternationalDirect employer
Language MattersRecruitment agency
Leiden UniversityUniversity
Maastricht UniversityUniversity
OberstDirect employer
Octagon ProfessionalsRecruitment agency
OnepilotDirect employer
ProjobRecruitment agency
Start posting
List your vacancies on IamExpat
Reach more candidates on the most popular job board for internationals in the Netherlands!
Latest jobs
See all jobs
MICE Sales Supervisor - 4* Hotel
Horeca / Tourism
Amsterdam
Posted on November 27, 2025
Service Delivery Representative | English | Nijmegen
IT & technology
Nijmegen
Posted on November 27, 2025
Editor-in-Chief
Editing / Translation
Amsterdam
Posted on November 27, 2025
General Manager, Operations | Creative Production Studio | Dutch
Other
Amsterdam
Posted on November 27, 2025