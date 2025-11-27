Companies hiring in the Netherlands

Looking for English-speaking jobs in the Netherlands? These companies are looking to hire international candidates.
42 companies
CURRENTLY HIRINGAbroad ExperienceRecruitment agency
CURRENTLY HIRINGAdams Multilingual RecruitmentRecruitment agency
Artsen zonder GrenzenDirect employer
AWSDirect employer
Beyond Boundaries ConsultingDirect employer
CURRENTLY HIRINGBlue LynxDirect employer
CURRENTLY HIRINGBunqDirect employer
Delft University of TechnologyUniversity
CURRENTLY HIRINGDutchNewsDirect employer
Erasmus University RotterdamUniversity
CURRENTLY HIRINGEurailDirect employer
FINE ART BOXDirect employer
FlukeDirect employer
HiBob
CURRENTLY HIRINGIamExpatDirect employer
CURRENTLY HIRINGIndependent recruitersRecruitment agency
Karsten InternationalDirect employer
CURRENTLY HIRINGLanguage MattersRecruitment agency
Leiden UniversityUniversity
Maastricht UniversityUniversity
CURRENTLY HIRINGOberstDirect employer
CURRENTLY HIRINGOctagon ProfessionalsRecruitment agency
OnepilotDirect employer
CURRENTLY HIRINGProjobRecruitment agency
Latest jobs
MICE Sales Supervisor - 4* Hotel
Horeca / Tourism
Amsterdam
Posted on November 27, 2025
Service Delivery Representative | English | Nijmegen
IT & technology
Nijmegen
Posted on November 27, 2025
FEATURED
Editor-in-Chief
Editing / Translation
Amsterdam
Posted on November 27, 2025
General Manager, Operations | Creative Production Studio | Dutch
Other
Amsterdam
Posted on November 27, 2025
See all jobs

LATEST CAREER NEWS & ARTICLES

Number of people working part time in the Netherlands continues to growNumber of people working part time in the Netherlands continues to grow
1 in 6 people in the Netherlands find work stressful, study shows1 in 6 people in the Netherlands find work stressful, study shows
The Netherlands now has more unemployed people than job vacanciesThe Netherlands now has more unemployed people than job vacancies
What are the Dutch internship immigration rules for non-EU nationals?What are the Dutch internship immigration rules for non-EU nationals?
