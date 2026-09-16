678
jobs in the Netherlands
Editor
Editing / Translation
Amsterdam
Posted date July 30, 2026
Post a job
Warehouse worker 2 shift
Supply Chain / Logistics
Amsterdam
Posted date September 16, 2026
Industrial Electrical Technician Amsterdam
Engineering
Amsterdam
Posted date September 15, 2026
Instrumentation & Control Technician Alkmaar
Engineering
Alkmaar
Posted date September 15, 2026
Elevator Service Technician Amsterdam
Engineering
Amsterdam
Posted date September 15, 2026
Learn more about working in the Netherlands
Our guide to average salaries per industry, working hours, employment contracts, and more.
Marketing Lead | FMCG | ENG only
Marketing / PR
Amstelveen
Posted date September 15, 2026
Inside Sales Representative UK | English | Remote
Sales
Venray
Posted date September 15, 2026
Order Management Lead | Dutch | Amsterdam Area
Supply Chain / Logistics
Amsterdam
Posted date September 15, 2026
Customer Support Specialist | Dutch | Amsterdam
Customer service
Amsterdam
Posted date September 15, 2026
Customer Support Specialist | German | Amsterdam
Customer service
Amsterdam
Posted date September 15, 2026
Field Service Technician | Dutch & English | Heerenveen
Engineering
Heerenveen
Posted date September 15, 2026
Customer Success Advisor | German | Amsterdam
Customer service
Amsterdam
Posted date September 15, 2026
Application Engineer | French | Amersfoort
Engineering
Amersfoort
Posted date September 15, 2026
Application Engineer | Dutch | Amersfoort
Engineering
Amersfoort
Posted date September 15, 2026
Software Engineer | English | Utrecht Area
Engineering
Utrecht
Posted date September 15, 2026
Account Manager | Dutch or French | Almere Area
Sales
Almere
Posted date September 15, 2026
International Field Service Engineer | English | Utrecht Area
Engineering
Utrecht
Posted date September 15, 2026
Account Manager | German | Noord Holland
Sales
Enkhuizen
Posted date September 15, 2026
AV Programmer | English | Remote
IT & technology
Amsterdam
Posted date September 15, 2026
AV Programmer | English | Utrecht Area
IT & technology
Amersfoort
Posted date September 15, 2026
Start posting
List your vacancies on IamExpat
Reach more candidates on the most popular job board for internationals in the Netherlands!