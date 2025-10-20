Jobs in Nijmegen
4

jobs in Nijmegen

Junior Marketing Representative | English | Nijmegen
Marketing / PR
Nijmegen
Posted on October 20, 2025
Junior Finance Representative
Finance / Accounting
Nijmegen
Posted on November 26, 2025
Post a job
Sales Representative | Italian | Nijmegen
Sales
Nijmegen
Posted on November 26, 2025
Sales Support Specialist | English | Nijmegen
IT & technology
Nijmegen
Posted on October 28, 2025
List your vacancies on IamExpat

Reach more candidates on the most popular job board for internationals in the Netherlands!

Start posting

CAREER ESSENTIALS FOR EXPATS

Working in the Netherlands
Career coaches
DIRECTORY
Salary & average income
Holiday allowance
Minimum wage
Working hours
Time off & leave
Paid holidays
Sick leave
Maternity leave
Parental leave
Finding a job
Recruitment agenciesCV adviceCover letterJob interview
For expats of all colours, shapes and sizes
Explore
About us
More IamExpat
Privacy
Never miss a thing!Sign up for expat events, news & offers, delivered once a week.
Keep me updated with exclusive offers from partner companies
By signing up, you agree that we may process your information in accordance with our privacy policy
© 2025 IamExpat Media B.V.