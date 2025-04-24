Jobs in Breda
11

jobs in Breda

French Customer Service
Customer service
Breda
Posted on November 26, 2025
Associate Supply Chain | Pharmaceutical sector
Supply Chain / Logistics
Breda
Posted on November 26, 2025
Associate Clinical Supply Chain | Pharma industry
Supply Chain / Logistics
Breda
Posted on November 14, 2025
Business Developer | French C2
Sales
Breda
Posted on November 13, 2025
Logistics Coordinator
Supply Chain / Logistics
Breda
Posted on November 13, 2025
Receptionist | French and Dutch
Administration / Secretarial
Breda
Posted on November 12, 2025
Marketing Manager | French C2
Marketing / PR
Breda
Posted on November 7, 2025
Facilities Manager | French
Supply Chain / Logistics
Breda
Posted on October 22, 2025
Customer Support Representative | German
Customer service
Breda
Posted on September 16, 2025
Sales Specialist | German
Sales
Breda
Posted on September 16, 2025
Commercial Trader | German
Sales
Breda
Posted on April 24, 2025
