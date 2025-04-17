4
jobs in Wageningen
Product Development Specialist (Food)
Research / Academic
Wageningen
Posted on August 5, 2025
Post a job
Research Analyst (TEMP)
Research / Academic
Wageningen
Posted on July 21, 2025
Lead Specialist - Packaging Design & Specifications (TEMP)
Research / Academic
Wageningen
Posted on April 17, 2025
Lead Systems Engineer
Engineering
Wageningen
Posted on April 17, 2025
Start posting
List your vacancies on IamExpat
Reach more candidates on the most popular job board for internationals in the Netherlands!