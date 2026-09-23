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jobs in the Netherlands
Assembly Technician High-Tech Eindhoven
Engineering
Eindhoven
Posted date September 23, 2026
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Module Assembler Eindhoven
Engineering
Eindhoven
Posted date September 23, 2026
Associate Quality Assurance
Other
Breda
Posted date September 23, 2026
Customer Service Representative | Spanish | Venray Area
Customer service
Venray
Posted date September 23, 2026
Customer Support Specialist | French | Amersfoort
IT & technology
Amersfoort
Posted date September 23, 2026
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Customer Support Specialist | Polish OR Czech | Amsterdam
Customer service
Amsterdam
Posted date September 23, 2026
Technical Services Manager | English | Utrecht area
Engineering
Utrecht
Posted date September 23, 2026
Order Administration Specialist | UK | Utrecht Area
Administration / Secretarial
Utrecht
Posted date September 23, 2026
German speaking Claims Associate
Customer service
Amsterdam
Posted date September 22, 2026
Chef de Partie
Horeca / Tourism
Amsterdam
Permanent
Posted date September 22, 2026
Electrical Technician – 5-Star Hotel
Other
Amsterdam
Permanent
Posted date September 22, 2026
Dutch Speaking Accounts Receivable Officer
Finance / Accounting
Kampen
Posted date September 22, 2026
German speaking Business Development Executive
Sales
Amsterdam
Posted date September 22, 2026
Mandarin and French speaking Sales Account Manager
Sales
Kampen
Posted date September 22, 2026
Dutch speaking Marketer
Marketing / PR
Kampen
Posted date September 22, 2026
Dutch speaking Nurse
Medical
Petten
Posted date September 22, 2026
Dutch speaking Sales Account Manager
Sales
Kampen
Posted date September 22, 2026
Dutch speaking Buyer
Supply Chain / Logistics
Kampen
Posted date September 22, 2026
German speaking Sales Development Representative
Sales
Utrecht
Posted date September 22, 2026
German and Dutch speaking Sales Support
Sales
Kampen
Posted date September 22, 2026
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