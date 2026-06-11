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jobs in the Netherlands
Senior Data Engineer
IT & technology
Amsterdam
Posted date June 23, 2026
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Senior Full Stack Engineer - Finance Domain
IT & technology
Amsterdam
Posted date June 23, 2026
Audience and partnerships editor
Editing / Translation
Amsterdam
Posted date June 11, 2026
AI Project Lead | English | Zoetermeer
IT & technology
Zoetermeer
Posted date July 6, 2026
Shipping Assistant | Dutch | Amersfoort
Supply Chain / Logistics
Amersfoort
Posted date July 6, 2026
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Inside Sales Account Manager | French | Utrecht Area
Sales
Utrecht
Posted date July 6, 2026
Electrical Technician – 5-Star Hotel
Other
Amsterdam
Permanent
Posted date July 5, 2026
Electrical Engineer Ijmuiden
Engineering
Ijmuiden
Posted date July 5, 2026
Senior MEP Quantity Surveyor/Cost Manager
Other
Amsterdam
Permanent
Posted date July 5, 2026
Logistics Operator
Supply Chain / Logistics
Amsterdam
Posted date July 5, 2026
Senior Legal Counsel, Contract Review
Management / Consulting
Amsterdam
Permanent
Posted date July 4, 2026
Head of Trust & Transparency
Management / Consulting
Amsterdam
Permanent
Posted date July 4, 2026
Allround hands-on Support (flexpool)
Supply Chain / Logistics
Amsterdam
Posted date July 4, 2026
Service Desk Technician | Temporary
Customer service
Amsterdam
Posted date July 4, 2026
Sales Representative | English & Dutch
Administration / Secretarial
Moordrecht
Posted date July 4, 2026
Paid Social Media Specialist EMEA
Marketing / PR
Amsterdam
Temporary
Posted date July 3, 2026
Graphic Designer – Retail Brand Experience
Other
Amsterdam
Temporary
Posted date July 3, 2026
Demand Generation & Performance Marketing Specialist
Marketing / PR
Eindhoven
Posted date July 3, 2026
Cloud Security Professional – English
IT & technology
Amstelveen
Posted date July 3, 2026
Dutch speaking Administrative Assistant
Administration / Secretarial
Petten
Posted date July 2, 2026
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