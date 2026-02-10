Technical Support Engineer EMEA - French Speaking

Rejoignez l'équipe des Services de Cycle de Vie en tant que Spécialiste du Support Technique !

Êtes-vous passionné par la résolution de défis techniques et la fourniture d'expériences clients exceptionnelles ? Épanouissez-vous dans un environnement dynamique qui valorise l'innovation ? Si oui, ce poste est fait pour vous !

En tant que Spécialiste du Support Technique, vous etes l'expert qui soutient les clients dans les secteurs des boissons, de l'alimentation et de la logistique. Vous résoudrez des problèmes à distance, coordonnerez des activités de service sur site et conduirez l'amélioration continue de nos offres.

Nous recherchons quelqu'un qui est prêt à avoir un impact réel. Si vous souhaitez d'une carrière gratifiante au sein d'une équipe solidaire et collaborative, nous voulons avoir de vos nouvelles !